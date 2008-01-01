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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 1 января

  В 13 часов в Москве погода оставалась пасмурной и слабо морозной. На главной метеостанции столицы термометры показывали -3,8 градуса - это на градус выше, чем в Новогоднюю ночь. Потеплело, хотя и совсем мало, в юго-западной части Новой Москвы. Во Внуково было -5,1 градуса. Осадков не было. Южный и юго-восточный ветер дул со средней скоростью 2-6 м/с, местами отмечены порывы до 10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормального, 746-747 мм рт. ст. Относительная влажность около 85%. / meteonovosti.ru /
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Билибино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Барейли

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