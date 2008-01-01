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При какой погоде пришел Новый год в Москву



ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 1 января



Новогодняя ночь 2019 года войдет в число почти "харизматичных". Температура в 00 часов по московскому времени на станции ВДНХ была -4,1 градуса. Примерно такой же, "легкий" мороз отмечался в пределах МКАД. На северо-западе и в районе Воробьевых гор было почти минус 5 градусов. В пределах Новой Москвы, например, во Внуково термометры показывали -5,8 градуса. На юго-востоке и востоке области - похолоднее: минус 9 градусов в Коломне и минус 10 градусов в Кашире.



Все это вместе, да еще и при слабом ветре и падающих легких снежинках на дальней окраине антициклона, создавало в новогоднюю ночь комфортную погоду. По прогнозу, в ночь на 1 января ожидалось -6..-8 градусов, по области от -6 до -11 градусов. На самом деле в столице погода оказалась немного теплее, видимо, повлиял атмосферный фронт, который подошел к Смоленску. Минимальная же температура 1 января 2019 года, которая будет отмечена в метеосправочниках, по станции ВДНХ составила -4,8 градуса. Москвичей порадовал не только легкий мороз, но и наличие снега. В столице его высота колеблется в различных районах города от 20 до 29 см. Можно и на лыжах прокатиться, и с горок на популярных "ватрушках".



В первый день Нового года температура воздуха останется примерно такой же, как и ночью. Метеобюро Москвы и области прогнозирует -4..-6 градусов в черте города и -4..-9 градусов по области. Москвичи проведут первый день января при пасмурной погоде, местами пройдет небольшой снег, возможно, усилится юго-западный ветер до 15 м/с.



Погода, можно сказать, по-настоящему зимняя! Трудно вспомнить, чтобы 1 января днем был легкий мороз и приличные сугробы - это довольно редкое сочетание. Ведь в последние годы чаще январская погода бывает похожа на "еврозиму" с ее оттепелями, нередко с дождем. / meteonovosti.ru /



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