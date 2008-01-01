|
|
|
Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 1 января
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 21 по 31 декабря была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 28 декабря - до возмущённого.
По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 1-9 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 3-6 января ожидается небольшое усиление геомагнитной активности.
Будьте внимательны к своему самочувствию! Считается, что возмущения геомагнитного поля земли могут усугубить метеопатические реакции организма. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.