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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 1 января

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 21 по 31 декабря была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 28 декабря - до возмущённого.

По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 1-9 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 3-6 января ожидается небольшое усиление геомагнитной активности.

Будьте внимательны к своему самочувствию! Считается, что возмущения геомагнитного поля земли могут усугубить метеопатические реакции организма. / meteonovosti.ru /
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