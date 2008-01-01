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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:19 Вторник, 1 января

  Сегодня, в первый день Нового Года жителей Московского региона ожидает комфортная погода для проведения досуга на свежем воздухе. Под влиянием обширного атлантического циклона местами пройдет небольшой снег, который добавит положительных эмоций в совокупности с дневной температурой воздуха, которая идёт с опережением климатической нормы.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 1 января ожидается облачная погода с максимальной температурой воздуха

-4..-2 градуса в Москве и -7..-2 градуса - в Подмосковье. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с, но уже после полудня в порывах он может достигать 15 м/с. Атмосферное давление подрастёт и в середине дня составит 747 мм рт. ст.

Основным неблагоприятным погодным фактором как раз и будет колебания атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Из-за высокой влажности воздуха возможно обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. А порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Геомагнитный фон 1 января прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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