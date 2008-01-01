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Новости погоды

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Самые теплые и холодные районы России

ИА "Метеоновости" / 13:45 Понедельник, 31 декабря

  Самые теплые комфортные районы на юге Европейской России. В Геленджике температура воздуха +7.4, в Хасавюрте (Дагестан) +7.3, в Сочи (аэропорт Адлер) +6 градусов.

Пальма первенства по холодам на этот раз досталась Магаданской области, оставив позади "полюс холода" Оймякон. В Сусумане -48.4, в Совхозе Эльгин -47.9, в Сеймчане -47. Почетное четвертое место досталось Оймякону (Якутия) -46.7 градуса. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -49
Сусуман

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Бахр-Дар

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