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Северо-запад Европейской России штурмует циклон



ИА "Метеоновости" / 13:35 Понедельник, 31 декабря



Еще накануне северо-западные районы Европейской территории находились в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого располагался над акваторией Баренцева моря. Осадков не было, температура воздуха находилась вблизи нулевой отметки, и ее среднесуточное значение оказалось выше нормы на 6-8 градусов.



Сегодня в предновогодний день погода одарит жителей северо-запада небольшим снегом и морозцем до -5..-11 градусов, в Псковской области не исключена оттепель до +1, а на востоке Карелии морозы местами до -16 градусов.



Но из Исландии на Балтику ныряет циклон, который объединится со своим собратом из Белоруссии. И в Новогодье над Финляндией сформируется обширный и глубокий атмосферный вихрь с давлением в центре менее 985 гПа.



Первой удар циклона примет на себя Карелия. Здесь снег, мокрый снег, местами сильный, метель, местами гололед, налипание мокрого снега, порывы юго-западного ветра достигнут 13-18 м/с, после морозной ночи днем температура повысится до оттепели, до +1 градуса.



Новогодней ночью зона снегопадов разной интенсивности и продолжительности охватит и Северо-Западный район, на западе Ленинградской области снег местами будет сильный. Днем снег, мокрый снег, местами сильный, его налипание, местами гололед, в течение суток метель, юго-западный, южный ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с. Днем повышение температуры до 0..-5, на юге до +2 градусов. температура ночью западе -2...-7, на востоке -7...-12, местами -15...-18 гр., днем 0...-5, на юге до +2 гр.



В середине недели характер погоды существенно не изменится, осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, налипание мокрого снега.



Циклон отправится на юго-восток, а вслед ему начнет опускаться холодный воздух и кратковременная оттепель сменится морозами. / meteonovosti.ru /



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