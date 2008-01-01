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ИА "Метеоновости" / 12:56 Понедельник, 31 декабря



В полдень на главной метеостанции столицы столбик термометра поднялся до отметки -1.9 градуса, на Балчуге и в районе ТСХА -2.2, в Тушино -2.5 градуса, в районе МГУ -3.3. Везде идет небольшой снег, в районе ТСХА - мокрый снег. Ветер слабый.



Атмосферное давление чуть подросло и составляет 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%. / meteonovosti.ru /



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