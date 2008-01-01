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Забайкалье сковали сильные морозы



ИА "Метеоновости" / 12:49 Понедельник, 31 декабря



Над территорией вокруг Байкала раскинулся обширный антициклон. В условиях малооблачной и тихой погоды воздух интенсивно выхолаживается. Накануне В Бурятии столбик термометра преодолел отметку в -40 градусов. В Усть-Джилинде и Троицком Прииске было -40.7, в Таксимо -41.2, в Романовке -41.5. Но самые крепкие морозы даже по местным меркам наблюдались в Забайкальском крае. В Нерчинске и Усть-Карске -42.8, в Тунгокочене -44.1, а в Усть-Каренге температура приблизилась к отметке -47 градусов. Среднесуточное значение оказалось ниже многолетних на 6-8 градусов.



Новогодней ночью в Забайкальском крае -30..-35, при прояснениях до -45, в южной половине -25..-30 градусов. В Бурятии ночью -7..-32, местами до -42 градусов. / meteonovosti.ru /



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