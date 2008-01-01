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На побережье Чукотки метели и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 12:34 Понедельник, 31 декабря



Вот уже который день на востоке Чукотки не стихают сильные ветры и метели. Вот и минувший день не стал исключением. В Уэлене порывы ветра достигали 18 м/с, в Эгвекиноте 21 м/с. В первый день Новогодья небольшой циклон проявит свой несносный характер: ветер окрепнет до 13-18 м/с, на восточном побережье его порывы достигнут штормовой силы, 20-25 м/с с метелью.



Что касается температуры, то ее среднесуточное значение ниже на 10-12 градусов ниже климатической нормы, но до рекордов дело пока не доходит. В Константиновке и Канчалане столбик термометра опустился до отметки -39.5, в Марково до -43.2, а в Омолоне до -45.8 градуса.



В первый день Нового, 2019 года, около -30, местами в ночные часы мороз окрепнет до -43 градусов и даже на восточном побережье -18..-23. / meteonovosti.ru /



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