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В Камчатском крае морозы крепнут день ото дня



ИА "Метеоновости" / 11:20 Понедельник, 31 декабря



Еще накануне на Камчатке сказывалось влияние глубокого циклона, который не только отметился осадками, но и на юге поднял метели при ураганном ветре до 34 м/с. Среднесуточная температура воздуха была выше климатической нормы на 2-4 градуса.



Циклон ушел в открытый океан, и вслед ему начал опускаться арктический воздух. Уже сегодня солнечно и без осадков, днем до -10. В первый день нового, 2019 года, на юге Камчатского края в ранние утренние часы столбик термометра при прояснениях опустится до -26..-31, в центральной части до -37 градусов, а в Пенжинском районе, что на севере края, и вовсе до -43 градусов. 2 и 3 января продолжится усиление морозов, ночью в южной половине Камчатского края при прояснениях до -31, в центральной части до -39 градусов, в Пенжинском районе до -45 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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