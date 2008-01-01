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ИА "Метеоновости" / 10:23 Понедельник, 31 декабря
Утро последнего уходящего года встретило москвичей пасмурной, сырой и теплой погодой. В 9 часов утра на опорной метеостанции столицы было -2.6, примерно столько же в районе ТСХА, в Тушино -2.8, на Балчуге -2.2 градуса и лишь в районе МГУ столбик термометра находится у отметки -3.2 градуса. Ветер слабый. Осадков нет, лишь в районе МГУ идет небольшой мокрый снег. В большинстве районов города наблюдается дымка, видимость не превышает 4-6 км, в районе Балчуга 2 км.
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Атмосферное давление повышенное, 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%. / meteonovosti.ru /