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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:17 Понедельник, 31 декабря

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 20 по 30 декабря была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 28 декабря - до возмущённого.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. 3-6 января ожидается небольшое усиление геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /
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