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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:36 Понедельник, 31 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -7..-2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области основным неблагоприятным фактором будет повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. Высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. Некоторым людям, особенно пожилого возраста, может потребоваться медикаментозная поддержка. / meteonovosti.ru /



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