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На Европейском юге свежо и сыро



ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 30 декабря



Циклон, который "завис" над югом Европейской территории, обусловил прохладную и сырую погоду. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на пару градусов. В Краснодарском крае прошел сильный дождь, налило до 66 мм. В ростовской области отмечался сильный снег, количеством до 8 мм, в Калмыкии до 6 мм.



В ближайшие сутки циклон по-прежнему будет курировать южные районы Европейской части. При облачной погоде с прояснениями, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, по югу с дождем, на Черноморском Побережье в Туапсинском районе - отдельные сильные осадки, местами туман, гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица. В Адыгее порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Н подморозит до -4, при прояснениях до -7, по северу округа до -13, в крайних северных районах Ростовской и Волгоградской областей и вовсе до -20 градусов, днем в большинстве районов от 3 тепла до 3 мороза, в Краснодарском крае и Адыгее до 6...9 тепла, на севере округа -5...-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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