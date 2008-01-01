Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
30 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейском юге свежо и сыро

ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 30 декабря

  Циклон, который "завис" над югом Европейской территории, обусловил прохладную и сырую погоду. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на пару градусов. В Краснодарском крае прошел сильный дождь, налило до 66 мм. В ростовской области отмечался сильный снег, количеством до 8 мм, в Калмыкии до 6 мм.

В ближайшие сутки циклон по-прежнему будет курировать южные районы Европейской части. При облачной погоде с прояснениями, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, по югу с дождем, на Черноморском Побережье в Туапсинском районе - отдельные сильные осадки, местами туман, гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица. В Адыгее порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Н подморозит до -4, при прояснениях до -7, по северу округа до -13, в крайних северных районах Ростовской и Волгоградской областей и вовсе до -20 градусов, днем в большинстве районов от 3 тепла до 3 мороза, в Краснодарском крае и Адыгее до 6...9 тепла, на севере округа -5...-10 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-3
Пн.
31 дек.
-2
Вт.
1 янв.
-4
Ср.
2 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Алис-Спрингс		 -49
Делянкир

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Бахавалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100