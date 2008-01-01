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На Южном Урале перекрыт абсолютный максимум по осадкам



ИА "Метеоновости" / 13:45 Воскресенье, 30 декабря



Циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта, 28 декабря обрушился сильными осадками на Курган, где и выпало рекордное количество для этого дня 5.7 мм, предыдущий составлял 4.2 мм.



В предстоящие сутки сильных снегопадов на Южном Урале не предвидится, поэтому на новые рекорды рассчитывать не приходится.



А вот в Пермском крае в декабре нынешнего года, продолжают формироваться сложные отложения. Вот и минувший день не стал исключением, диаметр сильного сложного отложения составил 49 мм. Гололедно-изморозевые отложения представляют собой слой плотного льда, нарастающего на поверхности земли и на предметах, преимущественно с наветренной стороны, от намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Обычно наблюдается при отрицательных температурах, вплоть до -16 градусов. Сложным считается отложение нескольких чередующихся слоев различных отложений (например: гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег) при различных погодных условиях, специфичных для образования каждого явления.



Нарост обледенения может быть до 35 мм, что является опасным метеорологическим явлением и оказывает негативное воздействие на различные секторы экономики.



В предстоящие сутки в Пермском крае пройдут небольшие, местами умеренные снегопады, в отдельных районах изморозь, сохраняется сильное сложное отложение. / meteonovosti.ru /



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