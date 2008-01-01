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В Западной Сибири выпало рекордное количество осадков



ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 30 декабря



Последние дни декабря уходящего года запомнятся сибирякам рекордным количеством осадков.



28 декабря в Тюмени выпало 11.9 мм, предыдущий абсолютный максимум составлял 9.1 мм и наблюдался в 1975 году. В Ханты-Мансийском округе 29 декабря зафиксировано 11.8 мм осадков, в последний раз в этот день рекордное количество осадков выпало в 2011 году - 6.2 мм.



В ближайшие пару дней в Западной Сибири бразды правления перехватит антициклон. Осадки постепенно прекратятся, а морозы будут крепнуть. / meteonovosti.ru /



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