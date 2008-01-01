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Новости погоды

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Дальний Восток во власти штормовых ветров

ИА "Метеоновости" / 13:26 Воскресенье, 30 декабря

  Обширный и глубокий циклон уходит на восток - в Тихий океан. Накануне его атмосферные фронты прошлись сильным снегом по Хабаровскому краю, где выпало до 8 мм осадков, кружила метель, на побережье ветер усиливался до 24 м/с. Такой же силы ветер наблюдался в Приморском крае и на охотском побережье Магаданской области. На Сахалин обрушились сильный снег количеством до 12 мм осадков, кружила сильная метель почти при ураганном ветре, до 31 м/с. На Курильских островах лепил сильный мокрый снег, выпало до 10 мм осадков, порывы ветра достигали 29 м/с. Сильные снегопады отмечались на юге Камчатского края, где выпало до 19 мм осадков, на побережье поднялась сильная метель при ураганном ветре до 43 м/с.

В предстоящие сутки циклон продолжит уходить на восток, и ветры заметно ослабеют. На севере Хабаровского края по долинам рек 10-15 м/с, на побережье до 18 м/с. На побережье Сахалина и юге Курильской гряды ветер не сильнее 11-16 м/с, на севере гряды до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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