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ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 30 декабря



В полдень в Москве по-прежнему облачно, местами отмечается дымка, в районе ТСХА идет небольшой снег, видимость на дорогах не превышает 4-6 км, в центре - на Балчуге - до 1 км. К середине дня температура на большинстве метеостанций столицы в среднем повысилась на градус и составляет: на ВДНХ -3, в районе ТСХА и Тушино до -3.6 градуса, в районе МГУ столбик термометра остановился у отметки -4, на Балчуге -2.7. Ветер слабый. Атмосферное давление повышенное, 750 мм ртутного столба, относительная влажность высокая, 90%. / meteonovosti.ru /



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