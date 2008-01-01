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Новости погоды
Арктическое побережье заметают метели, засыпают снегопады
ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 30 декабря
Обширный и глубокий циклон, раскинувшийся над арктическим побережьем Сибири. своими атмосферными фронтами дотянулся и до Якутии, где накануне бушевали сильные метели при почти что ураганном ветре, до 31 м/с.
В предстоящие пару дней синоптическая ситуация существенно не изменится. Вдоль арктического побережья Якутии будет перемещаться атмосферный фронт, который и продолжит засыпать снегопадами разной интенсивности и продолжительности, заметать метелями при штормововм ветре, 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /
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