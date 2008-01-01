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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:06 Воскресенье, 30 декабря

  Утро нынешнего дня встречает москвичей и гостей столицы легким морозцем. В 9 часов утра на главной метеостанции ВДНХ -3.8, примерно столько же в центре - на Балчуге, в районе ТСХА -4.1, в районе МГУ и Тушино -4.7 градуса. Погода безветренная, местами наблюдается дымка, а в районе МГУ кружит небольшой снежок, видимость на дорогах от 4 до 6 км.

Атмосферное давление повышенное 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%. / meteonovosti.ru /
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