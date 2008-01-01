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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:02 Воскресенье, 30 декабря



В этом году погода продолжает радовать москвичей. Даже в Новогоднюю ночь, когда зачастую случаются оттепели, жители столичного региона получат подарок от природы. Пройдет снег, и сохранятся небольшие морозы, от -1 до -6 градусов.



Но не всегда погода была так благодушно настроена. В прошлом году к концу декабря дневная температура сохраняла положительные значения и 30 числа составила +4.2 градуса, что стало рекордом суточного максимума. А в 1978 году погода испытывала москвичей на прочность суровыми морозами. В ночь на 30 декабря они усилились до -37.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Наибольшее количество осадков в этот день выпало в 1988 году, 13.5 мм при месячной норме 56 мм. / meteonovosti.ru /



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