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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Воскресенье, 30 декабря



Предпоследний день уходящего года окажется облачным. Местами покружит небольшой снег. Максимальная температура в Москве -6..-4, по области -8..-3 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с.



Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном регионе ожидается умеренно морозная погода, которая окажется благоприятна для большинства здоровых людей. Лишь наиболее метеозависимые люди, чутко реагирующие на малейшие изменения температуры и атмосферного давления, могут ощутить дискомфорт. В первую очередь, это касается людей с заболеваниями сердца и сосудов. Также из-за высокой влажности могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Некоторым людям может потребоваться медикаментозная поддержка. / meteonovosti.ru /



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