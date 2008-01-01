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Новости погоды

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В Санкт-Петербурге 2019 год начнется с оттепели

ИА "Метеоновости" / 14:01 Суббота, 29 декабря

  Декабрь в Санкт-Петербурге не отличался устойчивостью в погоде. Относительно теплой она отмечалась во второй и третьей декадах месяца, когда в отдельные дни положительная аномалия достигала 5 градусов. Но уже во второй половине месяца на северо-запада пришли холода. Ночные морозы усилились до -10,-12 градусов, да и днем почти не теплело. В текущие дни в Северной столице установилась вполне комфортная погода: с небольшим снегом и небольшими морозами. Не огорчит жителей Санкт-Петербурга и последний день года. Днем 31 декабря осадков не ожидается, а температура воздуха составит от 3 до 5 мороза.

Но уже в ночь на 1 января, с приближением атмосферного фронта, начнутся осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, юго-западный ветер усилится в порывах до 15-18 м/с, а температура начнет повышаться, ее минимальное значение составит от 2 до 4 мороза. Днем 1 января мокрый снег будет переходить в дождь, сохранится порывистый ветер, а температура повысится до 0,+2 градусов. / meteonovosti.ru /
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