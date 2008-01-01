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В Средиземноморье - рекордно холодная погода



ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 29 декабря



В последние декабрьские дни власть над погодой большинства стран Европы установил антициклон. Температура воздуха в странах Центрального и Восточного Средиземноморья остается далека от обычной для этой поры. Ее среднесуточное значение в прошедшие сутки было на 2-4 градуса ниже средних многолетних значений. В отдельных пунктах минимальная температура установила новые рекорды. Городами-рекордсменами стали Палермо и Мальта. В Палермо под утро воздух остыл до +5.4, оставив предыдущий рекорд со значением +6.1 в 1998 году. В аэропорту Мальты зарегистрировано +5.7, что также стало новым рекордом суточного минимума (предыдущий, +6.8, остался в 2001 году).



Холодная погода отмечалась в Турции, а также на севере Африканского континента.



В канун Нового года в странах Средиземноморья осадков не ожидается, в ночные часы воздух остынет до небольших положительных значений температуры, а днем около +15 градусов. / meteonovosti.ru /



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