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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 29 декабря

  В 12 часов в Москве переменная облачность, местами на юге слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-6 градусов, Северном -5..-7 градусов, Северо-восточном -6..-10 градусов, Восточном -6..-10 градусов, Юго-восточном -7..-9 градусов, Южном -5..-7 градусов, Юго-западном -6 градусов, Западном -5..-6 градусов, Северо-западном -5..-9 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-8
Сб.
29 дек.
-6
Вс.
30 дек.
-4
Пн.
31 дек.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Алис-Спрингс		 -48
Усть-Нера

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Бахавалпур

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