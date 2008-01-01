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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 29 декабря



В 12 часов в Москве переменная облачность, местами на юге слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-6 градусов, Северном -5..-7 градусов, Северо-восточном -6..-10 градусов, Восточном -6..-10 градусов, Юго-восточном -7..-9 градусов, Южном -5..-7 градусов, Юго-западном -6 градусов, Западном -5..-6 градусов, Северо-западном -5..-9 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6..-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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