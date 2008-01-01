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Новости погоды
На севере Пермского края - опасное метеорологическое явление
ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 29 декабря
В текущем декабре в Пермском крае создавшиеся метеорологические условия часто приводят к образованию сложных отложений. Гололедно-изморозевые отложения представляют собой слой плотного льда, нарастающего на поверхности земли и на предметах, преимущественно с наветренной стороны, от намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Обычно наблюдается при отрицательных температурах, вплоть до -16 градусов. Сложным считается отложение нескольких чередующихся слоев различных отложений (например: гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег) при различных погодных условиях, специфичных для образования каждого явления.
Нарост обледенения может быть до 35 мм, что является опасным метеорологическим явлением и оказывает негативное воздействие на различные секторы экономики.
В пятницу и в ночь на субботу на севере Пермского края диаметр сложного отложения достиг местами 49 мм. / meteonovosti.ru /
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