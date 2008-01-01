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Погодные особенности Москвы в 2018 году



ИА "Метеоновости" / 10:49 Суббота, 29 декабря







Средняя годовая температура воздуха в Москве составила 6.0 градуса, что на 1,1 градуса выше нормы. Это на 0,2 градуса ниже, чем в прошлом году. Самым холодным месяцем оказался февраль, со средней месячной температурой -9,1 градуса. Самая низкая температура также наблюдалась в феврале, -21,7 градуса. Самым теплым был июль, со средней температурой воздуха 20,5 градуса, что выше нормы на 2,3 градуса. Mаксимальная температура воздуха года наблюдалась 28 июля и составила +31,1 градуса.



Самая крупная (по величине) положительная аномалия средней месячной температуры была в сентябре, +3.6 градуса.



Самая крупная положительная аномалия средней суточной температуры воздуха была тоже в сентябре, +8,7 градусов. А самая крупная отрицательная аномалия -10,5 градуса отмечалась в марте.



По количеству осадков, за год выпало 650 мм, при норме 691 мм. В 4 месяцах года количество осадков превышало норму. Самым дождливым оказался июль, когда выпало 94 мм, при норме 93 мм. Наименьшее количество осадков выпало в ноябре - 17,8 мм. За сутки наибольшее количество осадков выпало в июле: 24 мм.



Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в марте, 55 см, что близко к норме. Снег в Москве сошел в апреле, что близко к средней дате схода, а вновь установился в ноябре, хотя снежинки в воздухе закружили еще в октябре. В последней пятидневке декабря высота снежного покрова достигает 28 см. А в прошлом году к Новому году снег в Москве сошел. Что стало рекордом за 70 лет.



За год солнце в Москве сияло 2100 часов, при норме 1731 час. В августе, сентябре и ноябре количество часов солнечного сияния стало рекордным для нынешнего столетия. / meteonovosti.ru /



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