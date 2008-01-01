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Азиатскому антициклону крайний север недоступен



ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 29 декабря



В большинстве районов Сибири, а также в континентальных районах Дальнего Востока в последние дни декабря прочно установился обширный антициклон. Он сводит к минимуму выпадение осадков и сохраняет морозы. В минувшие сутки среднесуточная температура в этих краях оказалась на 4-6, а на юге Сибири и на 8 градусов ниже нормы.



И лишь погода крайних северных районов Сибири антициклону не подвластна. В эти районы относительно теплый и влажные воздух забрасывают атлантические циклоны, один за другим перемещающиеся по арктическим морям. В минувшие сутки на севере Красноярского края сыпал сильный снег, выпало до 21 мм осадков, а сильный ветер, порывы ветра которого достигали 24 м/с, поднял метель. Среднесуточная температура воздуха на Ямале и Таймыре в течение всего декабря значительно превышала норму, в минувшие сутки положительная аномалия температуры составила 6-8 градусов.



В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается. / meteonovosti.ru /



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