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Новости погоды

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Непогода не покидает Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 10:12 Суббота, 29 декабря

  Активные циклонические вихри не оставляют без внимания крайние восточные районы страны. Очередной из них продолжает кружить в Охотском море, подчиняя своему влиянию близлежащие территории. В пятницу и в ночь на субботу крайне неблагоприятная погода отмечалась на юге Камчатского края: при ветре до 43 м/с бушевала сильная метель, снег не прекращался более суток, выпало до 35 мм осадков. На Сахалине сильные осадки в виде снега и мокрого снега пополнили копилку на 18 мм, и здесь бушевала метель при ветре до 24 м/с. В Хабаровском крае метель при ветре до 28 м/с и сильный снег (до 19 мм). Сильный снег сыпал на Курилах, выпало до 25 мм осадков, ветер усиливался до штормовой силы. Ветреная погода (до 27 м/с) отмечалась на охотском побережье Магаданской области и в Приморье.

Сегодня и в воскресенье циклон мало меняет свое местоположение. Его центр будет кружить вблизи юга Камчатского края и неблагоприятная погода сохранится не только на полуострове, но и на Сахалине, Курилах и побережье Магаданской области. / meteonovosti.ru /
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