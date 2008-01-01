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Из летописи погодных явлениях для 1 января



ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 29 декабря



Народное хозяйство не может обойтись без некоторых видов деятельности, непрерывного цикла. К таким же относится и специальность метеорологов. При любой погоде и независимо от праздника сотни метеорологов осуществляют наблюдения четко в установленные сроки. Из этих наблюдений складывается летопись погодных явлений, которые также не знают ни будней, ни праздников. Вот некоторые из них:



1998 год: Сильный мороз в Амурской области (температура ночью до -50o)., сильный снег на юге Камчатки (до четверти месячной нормы).



2005 год: На юге Таймыра ветер 27-29 м/с, метель, видимость в метели ухудшалась до 200 метров. Нарушения движения транспорта на дороге Талнах-Норильск-Алыкель-Дудинка.



2009 год: В Якутии самая низкая температура по стране, в Новогоднюю ночь местами до -56 гр.



2011 год: Сохранялся гололед, в Московской области диаметр отложений до 13 мм, в Нижегородской области, до 20 мм, в Тверской области до 11 мм, в Саратовской области сложные гололедно-изморозевые отложения с налипанием мокрого снега, до 37 мм.



2014 год: Ночью 1 января в Карелии налипание мокрого снега (до 11 мм).



В Челябинской области налипание мокрого снега (до 13 мм). В Белгородской области сильное гололедно-изморозевое отложение (диаметр до 31 мм). В Орловской области гололед (диаметр до 11 мм). В Саратовской области сильное гололедно-изморозевое отложение (диаметр до 70 мм).



2015 год: В Краснодарском крае сильные осадки, дождь, мокрый снег, до 17 мм, в районе Новороссийска ветер до 26 м/с. В Ставропольском крае сильные осадки, мокрый снег и дождь, до 42 мм. На Ямале сильный мороз, до -41 гр. В Приморском крае ветер до 21 м/с, на Курилах до 26 м/с, в Магаданской области и на Чукотке до 24 м/с. На юге Камчатки сильный снег, до 27 мм осадков, ветер до 21 м/с, метель.



На Таймыре сильный мороз, ночью до -50 гр.



2015 год: Рекорды холода: В Курганской области -33,5.



Рекорды тепла: о-в Хейса +0.8, о-в Визе 0.0, о-в Голомянный +0.1, Баренцбург +4.9, мыс Челюскин -1.5. Казахстан Балхаш +2.4, Алма-аты +3.3.



2017 год: Рекорды тепла: Выборг +4.3, Анадырь +1.2, Кингисепп (Ленинградская область) +5.7, Санкт-Петербург +4.5, Псков +7.1, Череповец +3.4, Кострома +2.8.



В 2018 году 1 января очень тепло было в Нарьян-Маре (+1.1), Калининграде (+9.4), а также во многих городах Беларуси и Украины. / meteonovosti.ru /



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