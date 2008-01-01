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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:55 Суббота, 29 декабря



Предстоящим днём погода изменится мало. При облачном небе местами будет идти небольшой снег, а максимальная температура воздуха в Москве составит все те же -7..-5, в Подмосковье от 10 до 5 градусов мороза. Ветер слабый. Атмосферное давление еще немного подрастёт и к середине дня достигнет отметки 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Для большинства людей такая погода вполне благоприятна. Лишь наиболее метеозависимые люди, чутко реагирующие на малейшие изменения температуры и атмосферного давления, могут ощутить дискомфорт. В первую очередь, это касается людей с заболеваниями сердца и сосудов. Также из-за высокой влажности могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Некоторым людям, особенно пожилого возраста, может потребоваться медикаментозная поддержка. / meteonovosti.ru /



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