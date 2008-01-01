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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:55 Суббота, 29 декабря

  Предстоящим днём погода изменится мало. При облачном небе местами будет идти небольшой снег, а максимальная температура воздуха в Москве составит все те же -7..-5, в Подмосковье от 10 до 5 градусов мороза. Ветер слабый. Атмосферное давление еще немного подрастёт и к середине дня достигнет отметки 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Для большинства людей такая погода вполне благоприятна. Лишь наиболее метеозависимые люди, чутко реагирующие на малейшие изменения температуры и атмосферного давления, могут ощутить дискомфорт. В первую очередь, это касается людей с заболеваниями сердца и сосудов. Также из-за высокой влажности могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Некоторым людям, особенно пожилого возраста, может потребоваться медикаментозная поддержка. / meteonovosti.ru /
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-7
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29 дек.
-6
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-4
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Алис-Спрингс		 -46
Усть-Нера

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Агартала

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