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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:40 Пятница, 28 декабря



Погоду в столичной области будет определять периферия атлантического циклона. При сплошной облачности местами сохранится слабый снег. Температура воздуха в Москве -6.-8 градусов, по области -5..10. Ветер северный, 2-5м/с. Относительная влажность воздуха 85-80%. / meteonovosti.ru /



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