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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:36 Пятница, 28 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном --5 градусов, Северном -4..- 5 градусов, Северо-восточном -4..-5 градусов, Восточном -4..-6 градусов, Юго-восточном -5..-6 градусов, Южном -4..-5 градусов, Юго-западном -5..-6 градусов, Западном -5..-6 градусов, Северо-западном -5 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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Сб.
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-6
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-4
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Кимберли		 -44
Сангар

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Проме

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