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Новости погоды

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О погоде в Москве на следующей неделе

ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 28 декабря

  В начале недели к столице будет направляться атмосферный фронт с северо-запада, перед ним погода останется привычной для этой даты. С первым днем 2019 года этот атмосферный фронт будет проходить непосредственно через Москву, температура не изменится, ночью около -10, днем от -3 до -8 градусов. А 2 и 3 января влияние на погоду будет оказывать передняя часть циклона, который "ныряет" со Скандинавии на Беларусь: снег, днем температура -1..-6 градусов. В пятницу, 4 января Москва окажется на пути атмосферного фронта этого циклона, обильный снегопад, температура понизится до -4..-9 градусов. В первые выходные дни 2019 года в тылу циклона похолодает, ночью до -8..-13, днем -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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