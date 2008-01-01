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В Крыму и на Кубани продолжаются осадки



ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 28 декабря



циклон выходит на Крымский полуостров. С ним осадки и сильный ветер не только в Крыму, но и на Кубани.



В Адлере и Сочи за прошедшие дни выпало до 70 мм осадков, что составляет почти 40% от месячной нормы. А всего за месяц норма уже перевыполнена на 130%. И вот с очередным циклоном на Черноморском побережье Кавказа, в Краснодарском крае, Ростовской области сильные осадки, налипание мокрого снега, в Сочи грозы, а на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться в Краснодарском крае и Адыгее до 14-19 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3..-8, в горных районах ниже -10 градусов, на Черноморском побережье +2..+7, но местами до -3, днем +4..+9 градусов. При таком разбросе температуры участки дорог с гололедицы и без нее будут чередоваться и водителям автотранспорта надо быть предельно внимательными.



В Крыму вплоть до 1 января с дождями и мокрым снегом разной интенсивности, от небольших до умеренных и сильных. Возможны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах образуется гололедица. Ночная температура около 0 градусов, днем потеплеет до +2..+6 градусов. / meteonovosti.ru /



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