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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 28 декабря

  На фоне пониженного давления погода в Москве облачная, временами идет слабый снег. Ветра нет. Температура воздуха в центре столицы, на Балчуге -4,9, на станции ВДНХ -5,3, в Тушино -5,8, на Воробьевых горах -6,3. На территории Новой Москвы температура от -6,4 и до -7,0 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-5
Сб.
29 дек.
-6
Вс.
30 дек.
-4
Пн.
31 дек.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -44
Делянкир

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Тезпур

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