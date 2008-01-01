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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 28 декабря



На фоне пониженного давления погода в Москве облачная, временами идет слабый снег. Ветра нет. Температура воздуха в центре столицы, на Балчуге -4,9, на станции ВДНХ -5,3, в Тушино -5,8, на Воробьевых горах -6,3. На территории Новой Москвы температура от -6,4 и до -7,0 градусов. / meteonovosti.ru /



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