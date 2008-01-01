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Новости погоды

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В Мурманске под Новый Год похолодает

ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 28 декабря

  Вдоль арктического побережья смещается очередной атлантический циклон, после предыдущего Мурманску достался холодный воздух, температура в данное время -8..-10 градусов. В субботу, 29 декабря Мурманск окажется в непосредственной близости к центру нового циклона, и станет теплее: днем до -2..-4 градусов. Плотные облака и сильный снегопад ожидаются 30 декабря, температура начнет понижаться, но незначительно, до -3..-6 градусов, а существенное похолодание в канун Нового Года, 31 декабря, днем -7..-12 градусов. В тыловой части циклона почти без снега и пока без единого солнечного лучика, полярная ночь продолжается. / meteonovosti.ru /
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