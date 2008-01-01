Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
28 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ослабление морозов на юге Сибири будет непродолжительным

ИА "Метеоновости" / 11:44 Пятница, 28 декабря

  Очень холодно по-прежнему от Омска до Иркутска и от Туруханска до южных границ России, Температура воздуха ниже климатической нормы на 8-16 градусов. Значение ночной температуры здесь в среднем около -35 градусов, а дневной около -25 градусов. В ближайшие сутки к западным границам Сибири подойдет волновой циклон с Поволжья, он немного "обогреет" Омскую область, днем здесь будет -5..-10, а ночью около -15. Но уже через сутки этот циклон покинет Омскую область и свои "теплые объятия" перенес на Алтай. В Омске 30 декабря похолодает до -13, а в Новосибирске -5..-10 градусов. На Алтае и последний день текущего года с температурой до -5..-10 градусов днем и -12..-17 ночью. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-5
Сб.
29 дек.
-6
Вс.
30 дек.
-4
Пн.
31 дек.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -44
Делянкир

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Тезпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100