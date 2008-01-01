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Ослабление морозов на юге Сибири будет непродолжительным



ИА "Метеоновости" / 11:44 Пятница, 28 декабря



Очень холодно по-прежнему от Омска до Иркутска и от Туруханска до южных границ России, Температура воздуха ниже климатической нормы на 8-16 градусов. Значение ночной температуры здесь в среднем около -35 градусов, а дневной около -25 градусов. В ближайшие сутки к западным границам Сибири подойдет волновой циклон с Поволжья, он немного "обогреет" Омскую область, днем здесь будет -5..-10, а ночью около -15. Но уже через сутки этот циклон покинет Омскую область и свои "теплые объятия" перенес на Алтай. В Омске 30 декабря похолодает до -13, а в Новосибирске -5..-10 градусов. На Алтае и последний день текущего года с температурой до -5..-10 градусов днем и -12..-17 ночью. / meteonovosti.ru /



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