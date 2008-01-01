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Новости погоды

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На Камчатке дальнейшее ухудшение погоды

ИА "Метеоновости" / 11:10 Пятница, 28 декабря

  Высота снежного покрова на Камчатке местами уже превышает 100 см, особенно много снега в горных районах, но и в краевом центре уже 91 см. И это в конце первого зимнего месяца. Справится с таким обилием снега трудно, и к тому же текущая погода сводит на нет все усилия коммунальных служб. Вчера, 27 декабря, снега добавилось, выпало почти 10 мм осадков, а порывы ветра достигали 27 м/с, при таких условиях на ногах удержаться трудно, а не только расчистить завалы.

А ветер продолжает усиливаться, ночью в Петропавловске Камчатском ожидается 33-38 м/с, сильный снегопад, гололедица. На южном побережье полуострова порывы ветра ожидаются ночью 33-38 м/с, а днем 40-45 м/с. Заметает и северную половину края, но здесь ветер до 22-27 м/с. Ослабление ветра до 12 м/с в столице края будет 31 декабря, также и на южном побережье. / meteonovosti.ru /
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