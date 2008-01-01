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На Сахалин обрушилась непогода



ИА "Метеоновости" / 10:50 Пятница, 28 декабря



Уже несколько дней метели и снегопады на острове Сахалин и на Курильских островах. Чем дальше, тем все крепче ветер и обильнее снегопады. И прошедшая ночь была с ветром до 29-34 м/с, а высота снега на юге Сахалина приближается к полуметру. На станции Мыс Крильон выпало за последние сутки 58 мм осадков, или полметра снега. Снегопад продолжается и усиливается. В предпраздничные дни ветер в тылу циклона на Сахалине будет северной четверти до 22-27 м/с, на Курилах ураган до 33-35 м/с, а днем на северных островах до 38 м/с.



Стихия будет бушевать здесь 29 и 30 декабря, и лишь 31 числа ветер начнет ослабевать, когда центр циклона уйдет на северо-восток на "приличное" расстояние от Курильской гряды. Но это затишье весьма условное: до 16-21 м/с.



/ meteonovosti.ru /



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