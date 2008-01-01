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Новости погоды

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В Петербурге в Новый год дождь со снегом

ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 28 декабря

  Влияние атлантических циклонов будет прослеживаться на погоде Северной столицы до конца текущего года. Температура будет колебаться около нулевой отметки, что не совсем свойственно даже и климату северо-запада, где погода обычно теплее, чем в Москве. Но и здесь к концу декабря зима начинает проявлять свой суровый характер. Средняя суточная температура обычно понижается до -5..-6 градусов. Это теплее на пару градусов, чем в Москве. Самая высокая температура в городе на Неве 1 января была в 2017 году, когда на большей части Европейской России стояла оттепель, +4,5 градуса. А самый сильный мороз отмечался в 1941 году, почти -28 градусов. В этом году в Новогоднюю ночь в Петербурге прогнозируют -6 градусов и небольшой снег. А днем 1 января повышение температуры до -1 градуса, при этом возможен небольшой снег с дождем. / meteonovosti.ru /
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