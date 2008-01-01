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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:49 Пятница, 28 декабря

  Предстоящим днём, несмотря на промежуточный гребень антициклона прояснений в облаках и полного прекращения осадков ждать не приходится, а виной тому очень высокая влажность и окружение циклонических вихрей: один из которых с центром над Саратовом, а другой - над севером Белоруссии.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 28 декабря ожидается облачная, умеренно морозная погода с содержанием кислорода превышающем норму. Время от времени будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -7..-5 градусов, в Подмосковье -10..-5. Ветер юго-западного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление еще немного подрастёт и к середине дня достигнет отметки 746 мм рт. ст.

Высокая влажность воздуха и колебания атмосферного давления остаются факторами риска для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми проблемами, особенно с неустойчивыми сосудистыми реакциями.

Геомагнитный фон 28 декабря прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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