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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 27 декабря



Погоду в столичной области будет определять северная окраина атлантического циклона, который быстро заполняется над Черноземьем. При сплошной облачности местами сохранится слабый снег. Температура воздуха в Москве -7.-9 градусов, по области -6..-11. Ветер северный, 2-5м/с. Относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /



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