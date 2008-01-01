Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 27 декабря
В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -6..-7 градусов, Северном -7 градусов, Северо-восточном -7..-8 градусов, Восточном -7..-8 градусов, Юго-восточном -7..-8 градусов, Южном -6..-7 градусов, Юго-западном -7..-8 градусов, Западном -7..-8 градусов, Северо-западном -7 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -7..-8 градусов. / meteonovosti.ru /