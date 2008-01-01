Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
27 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 27 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -6..-7 градусов, Северном -7 градусов, Северо-восточном -7..-8 градусов, Восточном -7..-8 градусов, Юго-восточном -7..-8 градусов, Южном -6..-7 градусов, Юго-западном -7..-8 градусов, Западном -7..-8 градусов, Северо-западном -7 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -7..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-7
Пт.
28 дек.
-6
Сб.
29 дек.
-7
Вс.
30 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Габороне		 -43
Намцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100