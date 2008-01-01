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Новости погоды

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Аномальный холод держится на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:47 Четверг, 27 декабря

  До конца длинной рабочей недели в Новосибирске, Томске, Кемерово, Барнауле и Кызыл-Озеке ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 8-14o. Причиной аномального холода является все тот же антициклон, раскинувшийся над Сибирью. В частности, в Новосибирске 28 декабря ночью ожидается -27..-29 градусов, в пригороде до -32, днем -18..-20 градусов. Но в истории метеонаблюдений были и более крепкие морозы. Так, абсолютный минимум для 28 декабря составляет -44,5 градуса, и таким был мороз в 1958 году. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-7
Пт.
28 дек.
-6
Сб.
29 дек.
-7
Вс.
30 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Габороне		 -43
Намцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Балешвар

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