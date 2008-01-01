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Аномальный холод держится на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:47 Четверг, 27 декабря



До конца длинной рабочей недели в Новосибирске, Томске, Кемерово, Барнауле и Кызыл-Озеке ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 8-14o. Причиной аномального холода является все тот же антициклон, раскинувшийся над Сибирью. В частности, в Новосибирске 28 декабря ночью ожидается -27..-29 градусов, в пригороде до -32, днем -18..-20 градусов. Но в истории метеонаблюдений были и более крепкие морозы. Так, абсолютный минимум для 28 декабря составляет -44,5 градуса, и таким был мороз в 1958 году. / meteonovosti.ru /



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