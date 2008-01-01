

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мороз не испортил сибирякам предпраздничного настроения



ИА "Метеоновости" / 13:39 Четверг, 27 декабря



Аномальный холод обрушился на Приангарье. В ночь на 27 декабря местами в Иркутской области мороз усиливался до -40..-44 градусов. Ничуть не слабее был мороз в Бурятии, Усть-Джалинда и Троицкий Приииск -42..-43 градуса. В Иркутске было -35.



Но аномальный холод не испортил сибирякам праздничного настроения.



Потепление ожидают к пятнице, а пока граждан призывают отказаться от дальних поездок. В Иркутской области в ночь на 28 декабря ожидается -24..-29 градусов, при прояснении -34..-39 градусов, днем -17..-22 градуса, местами -27..-32 градуса. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья до -13 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



