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Новости погоды

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Мороз не испортил сибирякам предпраздничного настроения

ИА "Метеоновости" / 13:39 Четверг, 27 декабря

  Аномальный холод обрушился на Приангарье. В ночь на 27 декабря местами в Иркутской области мороз усиливался до -40..-44 градусов. Ничуть не слабее был мороз в Бурятии, Усть-Джалинда и Троицкий Приииск -42..-43 градуса. В Иркутске было -35.

Но аномальный холод не испортил сибирякам праздничного настроения.

Потепление ожидают к пятнице, а пока граждан призывают отказаться от дальних поездок. В Иркутской области в ночь на 28 декабря ожидается -24..-29 градусов, при прояснении -34..-39 градусов, днем -17..-22 градуса, местами -27..-32 градуса. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья до -13 градусов. / meteonovosti.ru /
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