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Новости погоды

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В Крыму в последние дни года осадки и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 13:23 Четверг, 27 декабря

  Южные циклоны периодически выходят на Крымский полуостров с осадками и сильными ветрами. В Симферополе за прошедшие дни выпало уже две месячные нормы осадков, или 92 мм. Норма декабря для Симферополя составляет всего 45 мм. 28 декабря с запада к Крымскому полуострову приблизится атмосферный фронт циклона, что над Белоруссией. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах выпадет снег, днем ветер усилится до 15 м/с. Возможны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах образуется гололедица. Ночная температура около 0 градусов, днем потеплеет до +2..+6 градусов. Примерно такая же погода, сырая и ветреная, сохранится до конца уходящего года. Только в самые последние дни года станет несколько прохладнее, 30 декабря днем -1..+4 градуса. В новогоднюю ночь до -5 градусов, на Южном берегу 1..3 тепла. В первый день Нового года температура будет придерживаться отметок 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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