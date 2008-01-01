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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 27 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -6..-7 градусов, Северном -7..-8 градусов, Северо-восточном -7..-8 градусов, Восточном -7..-8 градусов, Юго-восточном -6..-8 градусов, Южном -6..-7 градусов, Юго-западном -7 градусов, Западном -7..-8 градусов, Северо-западном -7 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -7..-8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -7..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
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-7
Чт.
27 дек.
-7
Пт.
28 дек.
-9
Сб.
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-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+41
Алис-Спрингс		 -43
Намцы

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Тезпур

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