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Новости погоды

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Сахалин накрыла метель

ИА "Метеоновости" / 12:14 Четверг, 27 декабря

  На север Сахалина кружащий над Охотским морем циклон принес сильный снег, метель и ветер до 21 м/с. А на юге Сахалина, мыс Крильон, ветер был почти ураганным, до 32 м/с.

По Сахалину и 28 декабря будет действовать штормовое предупреждение.

28 декабря на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского и Поронайского районов ожидаются снег (3-6 мм) местами сильный (до 19 мм), ветер 15-20 м/с, на побережьях ветер 22-27 м/с, метель, - сообщает сахалинское управление Росгидромета.

Кроме того, также 28 декабря на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидаются снег (3-6 мм), ветер 25-30 м/с и метель. / meteonovosti.ru /
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