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В Москве в выходные погода настоящая зимняя



ИА "Метеоновости" / 11:58 Четверг, 27 декабря







В пятницу, 28 декабря циклон будет кружить над Белоруссией. В Москве небольшой мороз и легкий снежок. Температура ночью в городе -11..-13 градусов, по области -10..-15 градусов, днем мороз почти не ослабеет, в столице -10..-12 градусов, за ее пределами -10...-15.



В субботу и воскресенье в московском регионе на погоду начинает оказывать влияние обширный атлантический циклон над Баренцевым морем. Будет тоже облачно, местами пройдет небольшой снежок. Ночи ожидаются умеренно-морозными, в Москве -10..-13 градусов, по области до -15. Дневная температура в субботу в Москве -8..-10, в воскресенье -6..-8 градусов. По области термометры покажут 30 декабря -7..-12 градусов, Эти дни окажутся на 1-2 градуса холоднее многолетних значений.



31 декабря в столичный регион поступит порция более теплого воздуха, и дневная температура повысится на пару градусов. А температурный режим в столице войдет в норму. Погода будет вполне комфортной, по-настоящему предновогодней!



И новогодняя ночь порадует москвичей легким морозцем и небольшим снежком. / meteonovosti.ru /



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